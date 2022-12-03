Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках, - міська рада

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Обурення жителів окупованого міста зростає. Вони настільки невдоволені, що колаборанти вже не можуть приховати проблему, а місцеві пабліки починають вже прямо афішувати скарги маріупольців. Приховати їх за фейковою ширмою "життя покращується" - вже неможливо", - йдеться у повідомленні.

Міська рада зазначає, що люди кричать про свої проблеми, вивішуючи їх плакатами на домівках, пишучи на дорогах та будівлях.

"Наприклад, страждають мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Гранітній, 144. Люди живуть без вікон, не знають куди звертатися. Ніхто не хоче вирішувати проблему. І це не поодинокі історії. Чим прохолодніше, ти більше сигналів SOS по всьому місту", - додали у міськраді

Жителі Маріуполя фактично замерзають у своїх будинках та чекають на деокупацію населеного пункту.