Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках, - міська рада

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Обурення жителів окупованого міста зростає. Вони настільки невдоволені, що колаборанти вже не можуть приховати проблему, а місцеві пабліки починають вже прямо афішувати скарги маріупольців. Приховати їх за фейковою ширмою "життя покращується" - вже неможливо", - йдеться у повідомленні.
"Наприклад, страждають мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Гранітній, 144. Люди живуть без вікон, не знають куди звертатися. Ніхто не хоче вирішувати проблему. І це не поодинокі історії. Чим прохолодніше, ти більше сигналів SOS по всьому місту", - додали у міськраді
Жителі Маріуполя фактично замерзають у своїх будинках та чекають на деокупацію населеного пункту.
Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.
Також у Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.
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