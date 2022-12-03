UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках, - міська рада

Фото: Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Обурення жителів окупованого міста зростає. Вони настільки невдоволені, що колаборанти вже не можуть приховати проблему, а місцеві пабліки починають вже прямо афішувати скарги маріупольців. Приховати їх за фейковою ширмою "життя покращується" - вже неможливо", - йдеться у повідомленні.

Міська рада зазначає, що люди кричать про свої проблеми, вивішуючи їх плакатами на домівках, пишучи на дорогах та будівлях.

"Наприклад, страждають мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Гранітній, 144. Люди живуть без вікон, не знають куди звертатися. Ніхто не хоче вирішувати проблему. І це не поодинокі історії. Чим прохолодніше, ти більше сигналів SOS по всьому місту", - додали у міськраді

Жителі Маріуполя фактично замерзають у своїх будинках та чекають на деокупацію населеного пункту.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Також у Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВійна в Україні