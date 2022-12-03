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Мариупольцы замерзают в разбитых квартирах и домах - городской совет

Фото: Мариупольцы замерзают в разбитых квартирах и домах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем отопления города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Возмущение жителей оккупированного города растет. Они настолько недовольны, что коллаборанты уже не могут скрыть проблему, а местные паблики уже начинают прямо афишировать жалобы мариупольцев. Скрыть их за фейковой ширмой "жизнь улучшается" - уже невозможно", - говорится в сообщении.

Городской совет отмечает, что люди кричат о своих проблемах, вывешивая их плакатами на домах, пишат на дорогах и зданиях.

"К примеру, страдают жильцы многоэтажного дома по улице Гранитной, 144. Люди живут без окон, не знают куда обращаться. Никто не хочет решать проблему. И это не редкие истории. Чем прохладнее, ты больше сигналов SOS по всему городу", - добавили в горсовет

Жители Мариуполя фактически замерзают в своих домах и ждут деоккупации населенного пункта.

Напомним, что во время осады Мариуполя российские военные уничтожили более 11 тысяч частных домов.

В поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.

Также в Мариуполе российские захватчики составляют списки недвижимого имущества, жители которого покинули город из-за оккупации и разрушения.

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