Мариупольцы замерзают в разбитых квартирах и домах - городской совет

Жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем отопления города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Возмущение жителей оккупированного города растет. Они настолько недовольны, что коллаборанты уже не могут скрыть проблему, а местные паблики уже начинают прямо афишировать жалобы мариупольцев. Скрыть их за фейковой ширмой "жизнь улучшается" - уже невозможно", - говорится в сообщении.

Городской совет отмечает, что люди кричат о своих проблемах, вывешивая их плакатами на домах, пишат на дорогах и зданиях.

"К примеру, страдают жильцы многоэтажного дома по улице Гранитной, 144. Люди живут без окон, не знают куда обращаться. Никто не хочет решать проблему. И это не редкие истории. Чем прохладнее, ты больше сигналов SOS по всему городу", - добавили в горсовет

Жители Мариуполя фактически замерзают в своих домах и ждут деоккупации населенного пункта.