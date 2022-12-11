У Маріуполі зростає військова активність: цілий день бойові гвинтокрили летять у напрямку Азовсталі

Він також зазначив, що в передмісті села Ялта (Нова Ялта) Маріупольського району було облаштовано другий табір для мобілізованих росіян.

До того ж, продовжується відтік військових з Бердянського напрямку. Так, у районі сіл Дем'янівка та Комишувате розквартировують близько 500 окупантів. За словами Андрющенка, їхнє розміщення почалося після влучного прильоту по одній з баз на території Запорізької області.

Андрющенко також повідомляє, що вночі росіяни перекинули чергову колону танків з Мангуського району до Нікольського.

Нагадаємо, мер Маріуполя повідомив, що окупанти так і не розпочали опалювальний сезон у місті.

РБК-Україна також повідомляло, що загарбники продовжують руйнувати будинки в Маріуполі, зносячи щонайменше по одному в день.

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