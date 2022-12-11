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В Мариуполе растет военная активность: целый день боевые вертолеты летят в направлении Азовстали

Фото: в Мариуполе растет военная активность: целый день боевые вертолеты летят в направлении Азовстали (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мариуполе и вокруг него увеличивается военная активность. Над городом целый день наблюдают значительное количество боевых вертолетов, которые летят с Запорожского направления в сторону Азовстали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он также отметил, что в пригороде села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района был обустроен второй лагерь для мобилизованных россиян.

К тому же, продолжается отток военных с Бердянского направления. Так, в районе сел Демьяновка и Камышевато расквартируют около 500 оккупантов. По словам Андрющенко, их размещение началось после точного прилета по одной из баз на территории Запорожской области.

Андрющенко также сообщает, что ночью россияне перекинули очередную колонну танков из Мангусского района в Никольский.

Напомним, мэр Мариуполя сообщил, что оккупанты так и не начали отопительный сезон в городе.

РБК-Украина также сообщало, что захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе, снося по меньшей мере по одному в день.

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МариупольАзовстальВойна России против Украины