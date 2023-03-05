У Маріуполі зник мобільний зв’язок: телефони бюджетників ставлять на прослушку

"На цілий день (майже) в Маріуполі зник мобільний зв’язок", - написав він.

За його словами, від завтра окупанти офіційно ставлять на прослушку мобільні телефони всіх бюджетників міста.

Нагадаємо, росіяни посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Вони зупиняють автобуси та перевіряють документи й телефони мешканців.

До того ж, студентів у Маріуполі змусили здати кров для потреб російських окупантів.

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