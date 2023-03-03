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Зупиняють автобуси та перевіряють документи. Росіяни посилили фільтрацію у Маріуполі

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Маріуполь, П'ятниця 03 березня 2023 11:11
Зупиняють автобуси та перевіряють документи. Росіяни посилили фільтрацію у Маріуполі Ілюстративне фото: росіяни посилили фільтраційні заходи у Маріуполі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Окупанти проводять тотальну перевірку документів та телефонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міська раду.

"Російські окупанти зупиняють громадський транспорт та перевіряють документи й телефони пасажирів. Зокрема, вчора подібна ситуація була зафіксована у Кальміуському районі міста", - сказано у повідомленні.

Окрім того, загарбники встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. За наявною інформацією, ворог облаштував пункти контролю на всіх мостах.

"Окупанти бояться і готуються до українського контрнаступу. Від страху шукають диверсантів серед мирних маріупольців. Адже вони знають, що жителі міста чекають на звільнення та повернення до України", - додають у міськраді.

РБК-Україна повідомляло, що окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

До того ж, загарбники змінили тактику переміщення військових колон в Маріуполі.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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