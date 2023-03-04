В Маріуполі студентів змусили здати кров для російських військових, - Андрющенко

За його словами, студенти були змушені віддати кров, інакше їх чекали б "негативні наслідки". Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські "уроки мужності", на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої "ДНР", розповідали підліткам про "героїзм" бойовиків.

Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати протягом двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що "інституція пропаганди" під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.