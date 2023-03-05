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В Мариуполе пропала мобильная связь: телефоны бюджетников ставят на прослушку

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Мариуполь, Воскресенье 05 марта 2023 19:43
В Мариуполе пропала мобильная связь: телефоны бюджетников ставят на прослушку Иллюстративное фото: в Мариуполе исчезла мобильная связь (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мариуполе мобильная связь пропала почти на целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"На целый день (почти) в Мариуполе пропала мобильная связь", - написал он.

По его словам, с завтрашнего дня оккупанты официально ставят на прослушку мобильные телефоны всех бюджетников города.

Напомним, россияне ужесточили фильтрационные меры в Мариуполе. Они останавливают автобусы и проверяют документы и телефоны жителей.

К тому же студентов в Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских оккупантов.

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