В Мариуполе пропала мобильная связь: телефоны бюджетников ставят на прослушку

Во временно оккупированном Мариуполе мобильная связь пропала почти на целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

"На целый день (почти) в Мариуполе пропала мобильная связь", - написал он.

По его словам, с завтрашнего дня оккупанты официально ставят на прослушку мобильные телефоны всех бюджетников города.

Напомним, россияне ужесточили фильтрационные меры в Мариуполе. Они останавливают автобусы и проверяют документы и телефоны жителей.

К тому же студентов в Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских оккупантов.

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