В Маріуполі здетонував снаряд у місцевій школі: поранення отримали діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Пожежа в школі №45 через детонацію снаряда. Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий", - заявили у міській раді.

У міськраді додали, що Росія таким чином продовжує вбивати українських дітей. Окупантам байдуже на безпеку маріупольців, оскільки не вважають їх за людей.