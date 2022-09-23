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В Маріуполі здетонував снаряд у місцевій школі: поранення отримали діти

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Маріуполь, П'ятниця 23 вересня 2022 19:32
В Маріуполі здетонував снаряд у місцевій школі: поранення отримали діти Фото: В Маріуполі здетонував снаряд у місцевій школі: поранення отримали діти (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому російськими військами Маріуполі трапилась детонація снаряда в школі. Поранення отримали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Пожежа в школі №45 через детонацію снаряда. Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий", - заявили у міській раді.

В Маріуполі здетонував снаряд у місцевій школі: поранення отримали діти

У міськраді додали, що Росія таким чином продовжує вбивати українських дітей. Окупантам байдуже на безпеку маріупольців, оскільки не вважають їх за людей.

Нагадаємо, що у Маріуполі лунають вибухи на заводах. У місті спостерігають незвичну активність росіян.

Також, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів.

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