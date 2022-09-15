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В Мариуполе раздаются взрывы на заводах. В городе наблюдают необычную активность россиян

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Мариуполь, Четверг 15 сентября 2022 19:04
В Мариуполе раздаются взрывы на заводах. В городе наблюдают необычную активность россиян Фото: взрывы в Мариуполе на заводах происходят 15 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе слышны взрывы на обоих заводах. Оккупанты проводят разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Мощные взрывы на обоих заводах - разминирование. Надеемся - без потерь гражданского населения", - написал он.

В то же время, по его словам, наблюдается необычная военная активность в Мариупольском районе.

"В районе хутора Бабах-Тарама возле с. Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области. Усиление работы авиации врага - самолеты по направлению Ейск (Приморско-Ахтарск) над морем, набирая высоту возле Мангуша/Никольского производя выстрелы, - рассказал Андрющенко. - Раньше самолеты пытались подойти значительно ближе, к Розовке/Конских раздоров. Теперь судя по всему опасаются. И это - хорошо".

Напомним, что в понедельник в Мариуполе заметили колонну российских БТР, которая направлялась в сторону Запорожья.

Добавим, что днем ранее в оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску российской техники в направлении пгт Никольское.

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