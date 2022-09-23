В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети
В оккупированном русскими войсками Мариуполе произошла детонация снаряда в школе. Ранения получили дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.
"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно", - заявили в городском совете.
В горсовете добавили, что Россия, таким образом, продолжает убивать украинских детей. Оккупантам безразлично безопасность мариупольцев, поскольку не считают их людьми.
Напомним, что в Мариуполе раздаются взрывы на заводах. В городе наблюдается необычная активность россиян.
Также в Мариуполе партизаны взорвали патруль кафиров.
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