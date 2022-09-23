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В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети

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Мариуполь, Пятница 23 сентября 2022 19:32
В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети Фото: В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном русскими войсками Мариуполе произошла детонация снаряда в школе. Ранения получили дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно", - заявили в городском совете.

В Мариуполе сдетонировал снаряд в местной школе: ранения получили дети

В горсовете добавили, что Россия, таким образом, продолжает убивать украинских детей. Оккупантам безразлично безопасность мариупольцев, поскольку не считают их людьми.

Напомним, что в Мариуполе раздаются взрывы на заводах. В городе наблюдается необычная активность россиян.

Также в Мариуполе партизаны взорвали патруль кафиров.

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