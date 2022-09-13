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В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов: что известно

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Мариуполь, Вторник 13 сентября 2022 12:28
В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов: что известно Фото: в Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно захваченном Мариуполе силы сопротивления взорвали патруль оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Имеем подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", - рассказал он.

По его словам, три оккупанта были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка.

Как сообщалось, в Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы "Ї" в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует буква "Ё".

Напомним, в Мариуполе пытались убить гауляйтера Константина Иващенко 20 августа.

До этого, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики периодически с помощью автоматных очередей устраивают "разборки" за награбленное имущество.

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