ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе замерзают люди. Количество смертей от ОРВИ растет, - Андрющенко

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 01 декабря 2022 16:11
В Мариуполе замерзают люди. Количество смертей от ОРВИ растет, - Андрющенко Фото: в Мариуполе замерзают люди. Количество смертей от ОРВИ растет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост заболеваемости и смертности на фоне похолоданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Последствия холодомора в Мариуполе. В цифрах. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ - 495 случая, 21 - пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент", - рассказал он.

При этом Андрющенко отметил, что среднедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев, что на 100 случаев больше октября.

"Рост смертности только за две последние недели составил 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь", - добавил он.

Ранее в сети опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики начали удалять на картах "Яндекс" здания, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами