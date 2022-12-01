В Мариуполе замерзают люди. Количество смертей от ОРВИ растет, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост заболеваемости и смертности на фоне похолоданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Последствия холодомора в Мариуполе. В цифрах. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ - 495 случая, 21 - пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент", - рассказал он.
При этом Андрющенко отметил, что среднедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев, что на 100 случаев больше октября.
"Рост смертности только за две последние недели составил 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь", - добавил он.
Ранее в сети опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.
Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики начали удалять на картах "Яндекс" здания, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.
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