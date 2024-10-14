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В Маріуполі зафіксували велике перекидання окупантів на фронт: що відомо (відео)

Фото: в Маріуполі зафіксували велике перекидання окупантів на фронт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Велике перекидання живої сили відбулося через Маріуполь 13 жовтня. Вантажівки рухались двома колонами на Времівський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Знову понад 20 вантажівок організованими двома колонами маршрутом росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольск - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - розповів він.

Як зазначив Андрющенко, особливість цього перекидання - відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. 

Ситуація на фронті

За 13 жовтня на лінії фронту відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції біля Селидового на Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти просунулися поблизу Торецька, а також біля Великої Новосілки.

У свою чергу, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів, тому ситуація покращується.

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