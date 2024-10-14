В Маріуполі зафіксували велике перекидання окупантів на фронт: що відомо (відео)

Ситуація на фронті

За 13 жовтня на лінії фронту відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції біля Селидового на Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти просунулися поблизу Торецька, а також біля Великої Новосілки.

У свою чергу, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів, тому ситуація покращується.

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