ЗСУ відновили позиції біля Селидового, ворог просунувся під Торецьком: карти ISW

Українські захисники відновили раніше втрачені позиції біля Селидового на Покровському напрямку. Між тим російські окупанти просунулися поблизу Торецька, а також в коло Великої Новосілки.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 14 жовтня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Як зазначається у звіті, ймовірно, війська РФ нещодавно відбили Матвєївку, та просунулися далі вглиб головного "українського плацдарму" в Курській області 13 жовтня.

13 жовтня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська відбили Ольговку, Любимівку, Толстий Луг та більшу частину Новоіванівки, хоча деякі блогери стверджували, що бої в Ольговці й досі тривають.

Як розповідив російський "воєнкор", війська РФ також відтіснили ЗСУ від Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі), проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські блогери стверджували, що війська РФ продовжували наступати на Малу Локню, Михайлівку, поблизу Новоіванівки та Плехового, а також у напрямку Колмакова та Агронома.

Російський блогер розповідав, що путінські війська начебто відбили українську механізовану контратаку біля Новоіванівки, а в Міноборони РФ стверджували, що війська РФ також відбили українські контратаки в напрямку Зеленого Путі, Нижнього Клину та Покровського.

Російські джерела ISW стверджували, що 13 жовтня війська РФ продовжували намагатися витіснити українські сили з Глушковського району в Курській області.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ продовжують наступ від Веселого до північних околиць Нового Путі та біля Медвежого.

Також у Міноборони РФ стверджували, що начебто російським військам вдалося відбити українську контратаку в напрямку Нового Путі.

Українські офіційні особи продовжували повідомляти про активізацію наступальних операцій РФ в Курській області 13 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ намагаються відкинути ЗСУ з Курської області, але українські війська утримують свої позиції.

13 жовтня речник Північного угруповання військ ЗСУ полковник Вадим Мисник заявив, що росіяни перекидають підрозділи в Курську область, і що концентрація російських сил у цьому районі висока.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на півночі Харківської області 13 жовтня.

Операція №2 - Луганська область

13 жовтня російські загарбники продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися ближче до річки Оскіл біля Кругляківки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки та Кучерівки, біля Колісниківки, Кругляківки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого, Лозової, М'ясожарівки, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Новосадового, під Торським і Тернами 12 і 13 жовтня.

Українські війська 12 жовтня завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованого н.п. Ровеньки у Луганській області.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Головне управління військової розвідки (ГУР) МОУ та українські війська завдали удару по складу, а російські джерела стверджують, що ЗСУ завдали удару по паливному баку на складі за допомогою БПЛА.

Операція №3 - Донецька область

13 жовтня російські окупанти вели наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 і 13 жовтня російські загарбники наступали в районі Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ начебто просунулися на північ від Верхньокам'янського, але в ISW не знайшли підтвердження.

13 жовтня війська РФ вели наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

12 і 13 жовтня російські окупанти також наступали в районі Часового Яру, біля Калинівки та біля Ступочок.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла під Часовим Яром, 13 жовтня повідомив, що окупанти ведуть наступ здебільшого піхотою невеликими групами і практично не ведуть механізованих штурмів.

Російський "воєнкор" заявив, що українські FPV-безпілотники заважають військам РФ просуватися до Ступочок.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що війська РФ незначно просунулися в межах східної частини Торецька.

12 і 13 жовтня російські загарбники наступали під Торецьком та в районі Щербинівки.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 12 жовтня повідомила, що окупанти під час штурмових операцій у Торецьку переодягаються у цивільний одяг, що є воєнним злочином, якщо це підтвердиться.

Українські воїни нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що ЗСУ відновили позиції на північ від Селидового.

У Міноборони РФ стверджували, що путінські війська захопили Михайлівку, між тим в ISW оцінюють, що війська РФ окупували цей населений пункт станом на 22 вересня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Цукурине, а за даними експертів ISW, цей н.п. був окупований ще 7 жовтня.

Війська РФ наступали в районі н.п. Промінь, Миролюбівка, Мирноград, Цукурине, Новодмитрівка, Сухий Яр, Лисівка, Селидове, Крутий Яр, Кремінна Балка, Курахівка, Новоселидівка, Гірник, Желанне Друге, Зоряне та Ізмайлівка 12 і 13 жовтня.

Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, 13 жовтня повідомив, що окупанти починають використовувати в штурмі бронетехніку.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ завдали удару по шахті Коротченка на східній околиці Селидового ракетою класу "повітря-поверхня" Х-38МЛ.

Війська РФ наступали під Кураховим, поблизу Максимільянівки та Георгіївки та біля Дального 12 і 13 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися до південно-східної частини Катеринівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Костянтинівки, на північ від Водяного і далі в центральну частину Катеринівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

12 і 13 жовтня війська РФ вели наступальні операції в районах Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки, Богоявленки та Золотої Ниви.

"Південна вісь"

Війська РФ 12 і 13 жовтня штурмували в західній частині Запорізької області поблизу Роботиного, але успіхів не мали.

У Генштабі ЗСУ 12 і 13 жовтня повідомили, що російські окупанти наступали на Дніпровському напрямку, маючи на увазі, ймовірно, лівобережжя Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро.

12 жовтня речник Південного оперативного командування ЗСУ Владислав Волошин заявив, що війська РФ протягом останнього тижня активізували наступальні дії на Дніпровському напрямку, та зазвичай проводять 5-7 штурмів на день невеликими групами піхот.

Волошин додав, що окупанти накопичують зброю та техніку на Кінбурнській косі, і припустив, що війська РФ можуть розпочати наступ на сусідні острови в районі впадіння Дніпровської затоки в Чорне море.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 жовтня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося вже 105 бойових зіткнень.

За даними Сил оборони України, найгарячіша ситуація досі фіксується на Курахівському напрямку, водночас російські загарбники також активні на Лиманському, Покровському та Куп'янському напрямках.