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Ситуація покращується. Україні вдається провести певні ротації військ, - Подоляк

Київ, Понеділок 14 жовтня 2024 09:16
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Ситуація покращується. Україні вдається провести певні ротації військ, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україні вдається провести певні ротації військ та збільшити кількість резервів. Росії на фронті теж важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, якого цитує The Wall Street Journal.

Подоляк у коментарі виданню зазначив, що в Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів, тому ситуація покращується.

При цьому українські чиновники та військові аналітики сказали WSJ, що Росії на фронті теж важко. Окупаційні війська не досягли значного прориву, незважаючи на масові зусилля.

Подоляк також прокоментував план перемоги України. За його словами, план є детальною стратегією, яка охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію припинити війну.

Серед запропонованих кроків - запит на додаткові ракети великої дальності, такі як ATACMS та Storm Shadow, і дозвіл стріляти ними по військових цілях у глибині Росії. За словами Подоляка, це може змінити розрахунок російського диктатора Володимира Путіна шляхом посилення внутрішнього тиску, а також послаблення російських сил.

Радник керівника ОП наголосив, що без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки і закінчитися розмиванням глобального становища західних країн.

"Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, але підбадьорить Путіна продовжувати свою головну мету - повний контроль над Україною", - додав Подоляк.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що Росія протягом місяців продовжує наступати на фронті. Окупанти тиснуть на декількох напрямках фронту, зокрема у районі Покровська, Торецька, Курахового, Вугледара, Куп'янська.

За минулу добу на фронті відбулося близько 160 бойових зіткнень, а найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський та Курахівський напрямки.

Тим часом українські війська продовжують операцію у Курській області. На цьому напрямку росіяни намагаються відтіснити українські сили. Нещодавно стало відомо, що окупанти розстріляли дев'ятьох українських воїнів у Курській області.

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