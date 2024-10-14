В Мариуполе зафиксировали большую переброску оккупантов на фронт: что известно (видео)

Ситуация на фронте

За 13 октября на линии фронта состоялось 161 боевое столкновение. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции около Селидово на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка, а также около Великой Новоселки.

В свою очередь по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов, поэтому ситуация улучшается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.