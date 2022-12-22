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У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, - AP

Фото: у Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил, більшість з яких перебувають на цвинтарі у Старому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.

Фото: супутникові знімки місця масових поховань у Маріуполі (AP)

Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.

у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.

Раніше вже повідомлялося, що в Маріуполі суттєво збільшилася кількість могил на території головного цвинтаря міста, що сильно постраждав від обстрілів та бомбардувань окупантів. Це видно на супутникових знімках.

Нагадаємо, за даними міськради, під час облоги Маріуполя російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

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Маріуполь