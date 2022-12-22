У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, - AP

За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.

Фото: супутникові знімки місця масових поховань у Маріуполі (AP)

Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.

у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.