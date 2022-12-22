В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP

По данным спутниковых снимков, с начала марта зафиксировано значительное расширение мест захоронений. Общая площадь, где расположены могилы, составляет более 51 500 квадратных метров.

Фото: спутниковые снимки места массовых захоронений в Мариуполе (AP)

Журналисты AP провели расследование с помощью беспилотников и зафиксировали, как россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.

в селах Мангуш и Виноградное, где с марта были вырыты аналогичные братские могилы.