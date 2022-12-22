У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, - AP

У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил, більшість з яких перебувають на цвинтарі у Старому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.

Фото: супутникові знімки місця масових поховань у Маріуполі (AP)

Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.

Могили виглядали як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але в основному з подряпаними від руки цифрами. маленькі таблички. Декілька могил було відзначено більш ніж одним номером, що потенційно вказувало на більш ніж один набір людських останків.