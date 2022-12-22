У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, - AP
У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил, більшість з яких перебувають на цвинтарі у Старому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.
Фото: супутникові знімки місця масових поховань у Маріуполі (AP)
Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.
Могили виглядали як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але в основному з подряпаними від руки цифрами. маленькі таблички. Декілька могил було відзначено більш ніж одним номером, що потенційно вказувало на більш ніж один набір людських останків.
В агентстві зазначають, що в середньому на території масових поховань розташована одна могила на шість квадратних метрів. Журналісти також змогли проаналізувати цвинтарі у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.
Раніше вже повідомлялося, що в Маріуполі суттєво збільшилася кількість могил на території головного цвинтаря міста, що сильно постраждав від обстрілів та бомбардувань окупантів. Це видно на супутникових знімках.
Нагадаємо, за даними міськради, під час облоги Маріуполя російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
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