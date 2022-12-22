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В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP

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Мариуполь, Четверг 22 декабря 2022 14:38
В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP Фото: в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мариуполе нашли около 10 300 новых могил, большинство из которых находятся на кладбище в Старом Крыму.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

По данным спутниковых снимков, с начала марта зафиксировано значительное расширение мест захоронений. Общая площадь, где расположены могилы, составляет более 51 500 квадратных метров.

В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил, - AP

Фото: спутниковые снимки места массовых захоронений в Мариуполе (AP)

Журналисты AP провели расследование с помощью беспилотников и зафиксировали, как россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.

Могилы выглядели как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с нацарапанными от руки цифрами. маленькие таблички. Несколько могил были отмечены более чем одним номером, что потенциально указывало на более чем один набор человеческих останков.

В агентстве отмечают, что в среднем на территории массовых захоронений расположена одна могила на каждые шесть квадратных метров. Журналисты также смогли проанализировать кладбища в селах Мангуш и Виноградное, где с марта были вырыты аналогичные братские могилы.

Ранее уже сообщалось, что в Мариуполе существенно увеличилось количество могил на территории главного кладбища города, сильно пострадавшего от обстрелов и бомбардировок оккупантов. Это видно на спутниковых снимках.

Напомним, по данным горсовета, во время осады Мариуполя российские военные уничтожили более 11 тысяч частных домов.

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