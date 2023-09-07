ua en ru
Чт, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Маріуполі та районі лунають гучні вибухи: почалася пожежа, росіяни підняли авіацію

Маріуполь, Четвер 07 вересня 2023 09:19
UA EN RU
В Маріуполі та районі лунають гучні вибухи: почалася пожежа, росіяни підняли авіацію Фото: вибухи в окупованому Маріуполі Донецької області та районі лунають 7 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 7 вересня, у Маріуполі та районі сталися гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа за ТЦ "Порт-Сіті", окупанти нібито підняли в небо авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку", - розповів він.

За словами радника мера, після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" (зруйнований ТЦ в Маріуполі, - ред.) та в районі бетонного міні-заводу. Крім того, окупанти повідомляють про нібито "роботу авіації".

"Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя", - додав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово захоплений Маріуполь окупували російські війська під час масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

При цьому в Маріуполі постійно відбуваються "бавовни". Кількість вибухів ще більше почастішала після початку контрнаступу ЗСУ. Наприклад, 30 серпня, у Маріуполі також лунали вибухи. В окупантів працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь вибухи
NEWS
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
DAILY
До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні