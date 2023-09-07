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В Мариуполе и районе раздаются громкие взрывы: начался пожар, россияне подняли авиацию

Мариуполь, Четверг 07 сентября 2023 09:19
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В Мариуполе и районе раздаются громкие взрывы: начался пожар, россияне подняли авиацию Фото: взрывы в оккупированном Мариуполе Донецкой области и районе раздаются 7 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 7 сентября, в Мариуполе и районе произошли громкие взрывы. После них начался пожар за ТЦ "Порт-Сити", оккупанты якобы подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш. Район. Громко. Взрыв. Доброе утро", - рассказал он.

По словам советника мэра, после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за "Порт-Сити" (разрушенный ТЦ в Мариуполе, - ред.) и в районе бетонного мини-завода. Кроме того, оккупанты сообщают о якобы "работе авиации".

"После взрывов подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья", - добавил Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

Временно захваченный Мариуполь был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

При этом, в Мариуполе постоянно происходят "хлопки". Количество взрывов еще больше участилось после начала контрнаступления ВСУ. Например, 30 августа, в Мариуполе также гремели взрывы. У оккупантов работала ПВО.

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