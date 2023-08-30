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В Маріуполі вибухи: працює ППО, окупанти підняли в небо авіацію (фото)

Маріуполь, Середа 30 серпня 2023 09:37
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В Маріуполі вибухи: працює ППО, окупанти підняли в небо авіацію (фото) Фото: вибухи у Маріуполі Донецької області лунають 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вранці, 30 серпня, відбуваються вибухи. Працює ППО, а в небо піднято авіацію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Звуки вибухів. Зафіксовано роботу ППО окупантів над Центральним та Кальміуським районами міста", - розповів він.

При цьому, за словами Андрющенка, одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області російські війська захопили у перші тижні після масштабного вторгнення на територію України у лютому минулого року. При цьому, попри те, що місто захоплене, сили оборони України постійно нагадують загарбникам про свою присутність. Маріуполь уже давно перестав бути тиловим містом. Там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Наприклад, 28 серпня, над Маріуполем працювала ворожа авіація та фіксувалися пуски ракет.

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Маріуполь вибухи ПВО
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