В Маріуполі сталась масштабна пожежа в районі нової військової бази РФ (фото, відео)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Як нещодавно стало відомо, окрім іншого, окупанти використовували тактику голоду під час захоплення Маріуполя.

З того часу загарбники встигли "напихати" місто базами, складами та живою силою. Всі ці ресурси постійним потоком прямують на фронт.

Нещодавно окупанти відкрили залізницю у Маріуполі. Вона дозволить скоротити логістичний шлях майже на 300 км.

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