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В Мариуполе произошел масштабный пожар в районе новой военной базы РФ (фото, видео)

Фото: в Мариуполе произошел масштабный пожар в районе новой военной базы РФ (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

4 августа в Мариуполе произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольское сопротивление" сообщает о не внезапном пожаре в месте новой военной базы в районе "Хладокомбината", - рассказал он.

По словам советника мэра, пожар наблюдает весь город.

"Детонации пока нет. Взрывов не было, но россияне быстренько уезжают", - говорит Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Как недавно стало известно, кроме всего прочего, оккупанты использовали тактику голода во время захвата Мариуполя.

С того времени захватчики успели "напичкать" город базами, складами и живой силой. Все эти ресурсы постоянным потоком направляются на фронт.

Недавно оккупанты открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 км.

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