В Мариуполе произошел масштабный пожар в районе новой военной базы РФ (фото, видео)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Как недавно стало известно, кроме всего прочего, оккупанты использовали тактику голода во время захвата Мариуполя.

С того времени захватчики успели "напичкать" город базами, складами и живой силой. Все эти ресурсы постоянным потоком направляются на фронт.

Недавно оккупанты открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 км.

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