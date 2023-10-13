У Маріуполі спалили склад інженерних військ окупантів (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підпільники з Сил спротиву знешкодили склад інженерних військ російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Об'єкт противника був розташований у мікрорайоні "Східний". Тепер склад був спалений.

Про пожежу на складі інженерних військ російських окупантів розповіли представники Маріупольського Опору.

"Тепер будувати зміцнення буде складніше", - зазначили підпільники.

Також було опубліковано кадри з місця вогняної події на складах інтервентів у Маріуполі.

Фото: місце події

Спротив окупації у Маріуполі

Маріуполь був захоплений російськими окупантами після важкої багатомісячної облоги та масованих ворожих обстрілів. Попри те, що інтервенти вважають місто своїм тилом і перетворюють на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна", в Маріуполі розвинений партизанський рух.

Так, наприклад, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Те саме сталося і наприкінці літа - тоді загарбники втратили щонайменше чотири транспортні засоби.

Також повідомлялося, що у вересні в Маріуполі партизани знешкодили трансформатори, які забезпечували електрикою базу росіян.

Додамо, що за даними партизанського руху "Атеш", зараз російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя.