У Маріуполі спалили склад інженерних військ окупантів (фото)
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підпільники з Сил спротиву знешкодили склад інженерних військ російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
Об'єкт противника був розташований у мікрорайоні "Східний". Тепер склад був спалений.
Про пожежу на складі інженерних військ російських окупантів розповіли представники Маріупольського Опору.
"Тепер будувати зміцнення буде складніше", - зазначили підпільники.
Також було опубліковано кадри з місця вогняної події на складах інтервентів у Маріуполі.
Фото: місце події
Спротив окупації у Маріуполі
Маріуполь був захоплений російськими окупантами після важкої багатомісячної облоги та масованих ворожих обстрілів. Попри те, що інтервенти вважають місто своїм тилом і перетворюють на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна", в Маріуполі розвинений партизанський рух.
Так, наприклад, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Те саме сталося і наприкінці літа - тоді загарбники втратили щонайменше чотири транспортні засоби.
Також повідомлялося, що у вересні в Маріуполі партизани знешкодили трансформатори, які забезпечували електрикою базу росіян.
Додамо, що за даними партизанського руху "Атеш", зараз російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя.
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