В Мариуполе сожгли склад инжинерных войск оккупантов (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Объект противника был расположен в микрорайоне "Восточный". Теперь склад сгорел.

О пожаре на складе инженерных войск российских оккупантов рассказали представители Мариупольского Сопротивления.

"Теперь строить укрепление будет сложнее", - отметили подпольщики.

Также были опубликованы кадры с места огненного происшествия на складах интервентов в Мариуполе.

Фото: место происшествия

Сопротивление оккупации в Мариуполе

Мариуполь был захвачен российскими оккупантами после тяжелой многомесячной осады и массированных вражеских обстрелов. Несмотря на то, что интервенты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна", в Мариуполе развито партизанское движение.

Так, например, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. То же самое произошло и в конце лета - тогда захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

Также сообщалось, что в сентябре в Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторы, которые обеспечивали электричеством базу россиян.

Добавим, что по данным партизанского движения "Атэш", сейчас российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя.