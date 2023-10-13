В Мариуполе сожгли склад инжинерных войск оккупантов (фото)
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области подпольщики из Сил сопротивления обезвредили склад инженерных войск российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.
Объект противника был расположен в микрорайоне "Восточный". Теперь склад сгорел.
О пожаре на складе инженерных войск российских оккупантов рассказали представители Мариупольского Сопротивления.
"Теперь строить укрепление будет сложнее", - отметили подпольщики.
Также были опубликованы кадры с места огненного происшествия на складах интервентов в Мариуполе.
Фото: место происшествия
Сопротивление оккупации в Мариуполе
Мариуполь был захвачен российскими оккупантами после тяжелой многомесячной осады и массированных вражеских обстрелов. Несмотря на то, что интервенты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна", в Мариуполе развито партизанское движение.
Так, например, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. То же самое произошло и в конце лета - тогда захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.
Также сообщалось, что в сентябре в Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторы, которые обеспечивали электричеством базу россиян.
Добавим, что по данным партизанского движения "Атэш", сейчас российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя.
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