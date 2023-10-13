ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе сожгли склад инжинерных войск оккупантов (фото)

Мариуполь, Пятница 13 октября 2023 10:02
UA EN RU
В Мариуполе сожгли склад инжинерных войск оккупантов (фото) Иллюстративное фото: в Мариуполе сожгли склад российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области подпольщики из Сил сопротивления обезвредили склад инженерных войск российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Объект противника был расположен в микрорайоне "Восточный". Теперь склад сгорел.

О пожаре на складе инженерных войск российских оккупантов рассказали представители Мариупольского Сопротивления.

"Теперь строить укрепление будет сложнее", - отметили подпольщики.

Также были опубликованы кадры с места огненного происшествия на складах интервентов в Мариуполе.

Фото: место происшествия

Сопротивление оккупации в Мариуполе

Мариуполь был захвачен российскими оккупантами после тяжелой многомесячной осады и массированных вражеских обстрелов. Несмотря на то, что интервенты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна", в Мариуполе развито партизанское движение.

Так, например, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. То же самое произошло и в конце лета - тогда захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

Также сообщалось, что в сентябре в Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторы, которые обеспечивали электричеством базу россиян.

Добавим, что по данным партизанского движения "Атэш", сейчас российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину