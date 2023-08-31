У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів, - радник мера

Партизани підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", написав Андрющенко.

За його словами, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби росіян - "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".

"Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!", - зазначив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь у Донецькій області захоплений російськими окупантами з перших днів масштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого минулого року.

Попри те, що окупанти вважають місто своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Не рідкісні й внутрішні розбірки, через які страждають цивільні.

Наприклад, нещодавно кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі, під Маріуполем. Внаслідок інциденту загинули мирні жителі.

Крім того, у місті добре розвинений партизанський рух. Зокрема, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.