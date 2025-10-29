ua en ru
У Маріуполі росіяни знищили частину унікальної мозаїки "Підкорювачі космосу": фото

Середа 29 жовтня 2025 17:52
UA EN RU
Окупанти пошкодили унікальну мозаїку в Маріуполі (скриншот відео youtube.com thefrisk455)
Автор: Василина Копитко

У тимчасово окупованому Маріуполі пошкодили частину відомої мозаїки "Підкорювачі космосу", створеної маріупольським митцем Віктором Арнаутовим.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у Telegram.

Мозаїка постраждала під час "ремонту"

Понад рік тому російські окупанти почали демонтаж будівлі колишнього "Будинку зв’язку", що зазнала руйнувань під час обстрілів міста. Саме на фасаді цієї споруди розташовувалася унікальна мозаїка Арнаутова, створена у 1964 році.

Спочатку окупаційна адміністрація планувала повністю демонтувати мозаїку, проте після публічного розголосу відмовилася від цього рішення. Втім, під час подальших ремонтних робіт частину панно все ж було знищено.

Втрата ще однієї культурної пам’ятки

"Підкорювачі космосу" стала другою мозаїкою Маріуполя та важливою частиною міського монументального мистецтва. Тепер її значна частина безповоротно втрачена.

Нагадаємо, під час блокади Маріуполя російські війська зруйнували десятки мозаїчних творів, серед яких роботи Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.

Залишки мозаїки "Підкорювачі космосу" у Маріуполі (фото: Маріупольська міська рада/Telegram)

Читайте також про те, що супутникові знімки показують, як щороку розростається маріупольське кладовище. За оцінками різних джерел, окупанти знищили понад 100 тисяч цивільних мешканців.

Раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованій частині Донецької області окупаційна адміністрація заборонила встановлювати супутникові тарілки, які можуть транслювати телеканалу поза списком "затверджених" окупантами.

