В Мариуполе россияне уничтожили часть уникальной мозаики "Покорители космоса": фото

Мозаика пострадала во время "ремонта"

Более года назад российские оккупанты начали демонтаж здания бывшего "Дома связи", подвергшегося разрушениям во время обстрелов города. Именно на фасаде этого сооружения располагалась уникальная мозаика Арнаутова, созданная в 1964 году.

Сначала оккупационная администрация планировала полностью демонтировать мозаику, однако после публичной огласки отказалась от этого решения. Впрочем, во время дальнейших ремонтных работ часть панно все же была уничтожена.

Потеря еще одного культурного памятника

"Покорители космоса" стала второй мозаикой Мариуполя и важной частью городского монументального искусства. Теперь ее значительная часть безвозвратно утрачена.

Напомним, во время блокады Мариуполя российские войска разрушили десятки мозаичных произведений, среди которых работы Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

Остатки мозаики "Покорители космоса" в Мариуполе (фото: Мариупольский городской совет/Telegram)