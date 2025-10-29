ua en ru
В Мариуполе россияне уничтожили часть уникальной мозаики "Покорители космоса": фото

Мариуполь, Среда 29 октября 2025 17:52
В Мариуполе россияне уничтожили часть уникальной мозаики "Покорители космоса": фото Оккупанты повредили уникальную мозаику в Мариуполе (скриншот видео youtube.com thefrisk455)
Автор: Василина Копытко

Во временно оккупированном Мариуполе повредили часть известной мозаики "Покорители космоса", созданной мариупольским художником Виктором Арнаутовым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в Telegram.

Мозаика пострадала во время "ремонта"

Более года назад российские оккупанты начали демонтаж здания бывшего "Дома связи", подвергшегося разрушениям во время обстрелов города. Именно на фасаде этого сооружения располагалась уникальная мозаика Арнаутова, созданная в 1964 году.

Сначала оккупационная администрация планировала полностью демонтировать мозаику, однако после публичной огласки отказалась от этого решения. Впрочем, во время дальнейших ремонтных работ часть панно все же была уничтожена.

Потеря еще одного культурного памятника

"Покорители космоса" стала второй мозаикой Мариуполя и важной частью городского монументального искусства. Теперь ее значительная часть безвозвратно утрачена.

Напомним, во время блокады Мариуполя российские войска разрушили десятки мозаичных произведений, среди которых работы Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

В Мариуполе россияне уничтожили часть уникальной мозаики &quot;Покорители космоса&quot;: фотоВ Мариуполе россияне уничтожили часть уникальной мозаики &quot;Покорители космоса&quot;: фотоОстатки мозаики "Покорители космоса" в Мариуполе (фото: Мариупольский городской совет/Telegram)

Читайте также о том, что спутниковые снимки показывают, как ежегодно разрастается мариупольское кладбище. По оценкам разных источников, оккупанты уничтожили более 100 тысяч гражданских жителей.

Ранее мы писали о том, что на временно оккупированной части Донецкой области оккупационная администрация запретила устанавливать спутниковые тарелки, которые могут транслировать телеканала вне списка "утвержденных" оккупантами.

