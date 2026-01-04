У Маріуполі росіяни не виплачують жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло, - ЦПД

"На тлі пропагандистських повідомлень про "новорічну ідилію" в окупованому Маріуполі продовжують зʼявлятися нові історії місцевих жителів, які не дочекалися від Росії компенсації за зруйноване житло", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, набула розголосу розповідь жительки Маріуполя, яка втратила квартиру у 2022 році. Росіяни знесли її будинок, але компенсаційне житло надавати відмовилися, бо "загубили документи".

Тепер її ще й намагаються виселити з квартири подруги під приводом "безгосподарності".

У ЦПД зазначили, що окупанти забудовують Маріуполь іпотечними комплексами для приїжджих із Росії, але місцевим у цій "відбудові" квартир не знайшлося. При цьому люди, які наважуються публічно говорити про проблему, стикаються з тиском і погрозами.

"Маріуполь став вітриною путінської "відбудови", та все це - декорація для пропаганди й офіційних звітів. Окупанти продовжують цинічно розповідати, як "піклуються про жителів Донбасу", але в реальності триває політика заміщення населення - місцевих людей без будь-яких докорів сумління викидають на вулицю", - наголосили у Центрі.