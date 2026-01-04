В Мариуполе россияне не выплачивают жителям обещанные компенсации за разрушенное жилье, - ЦПД

"На фоне пропагандистских сообщений о "новогодней идиллии" в оккупированном Мариуполе продолжают появляться новые истории местных жителей, которые не дождались от России компенсации за разрушенное жилье", - говорится в сообщении.

В частности, получил огласку рассказ жительницы Мариуполя, которая потеряла квартиру в 2022 году. Россияне снесли ее дом, но компенсационное жилье предоставлять отказались, потому что "потеряли документы".

Теперь ее еще и пытаются выселить из квартиры подруги под предлогом "бесхозяйственности".

В ЦПД отметили, что оккупанты застраивают Мариуполь ипотечными комплексами для приезжих из России, но местным в этом "восстановлении" квартир не нашлось. При этом люди, которые решаются публично говорить о проблеме, сталкиваются с давлением и угрозами.

"Мариуполь стал витриной путинского "восстановления", но все это - декорация для пропаганды и официальных отчетов. Оккупанты продолжают цинично рассказывать, как "заботятся о жителях Донбасса", но в реальности продолжается политика замещения населения - местных людей без каких-либо угрызений совести выбрасывают на улицу", - отметили в Центре.