У Маріуполі росіяни продовжують посилено патрулювати вулиці (відео)

У Маріуполі російські окупанти не припиняють посилений патруль. Вони шукають українських партизанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
За його словами, по вулицях тимчасово окупованого міста зараз ходять бійці Росгвардії. Вони шукають учасників маріупольського опору, які підірвали одного з керівників військ ворога Михайла Москвина, коли він був у власному автомобілі.
"Так виглядають зачистки в Маріуполі зсередини. Обшуки, перевірки документів, тотальний контроль. У таких умовах, ризикуючи щохвилини, наші маріупольці збирають дані про окупантів, їхнє базування та переміщення", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 березня у Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів.
Пізніше з'ясувалося, що метою був "начальник" міського управління поліції Михайло Москвин.
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