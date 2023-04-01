У Маріуполі росіяни продовжують посилено патрулювати вулиці (відео)

За його словами, по вулицях тимчасово окупованого міста зараз ходять бійці Росгвардії. Вони шукають учасників маріупольського опору, які підірвали одного з керівників військ ворога Михайла Москвина, коли він був у власному автомобілі.

"Так виглядають зачистки в Маріуполі зсередини. Обшуки, перевірки документів, тотальний контроль. У таких умовах, ризикуючи щохвилини, наші маріупольці збирають дані про окупантів, їхнє базування та переміщення", - написав Андрющенко.