В Мариуполе россияне продолжают усиленно патрулировать улицы (видео)

По его словам, по улицам временно оккупированного города сейчас ходят бойцы Росгвардии. Они ищут участников мариупольского сопротивления, которые подорвали одного из руководителей войск врага Михаила Москвина, когда он находился в собственном автомобиле.

"Так выглядят зачистки в Мариуполе изнутри. Обыски, проверки документов, тотальный контроль. В таких условиях, рискуя ежеминутно, наши мариупольцы собирают данные об оккупантах, их базировании и перемещении", - написал Андрющенко.