В Мариуполе россияне продолжают усиленно патрулировать улицы (видео)

В Мариуполе российские оккупанты не прекращают усиленный патруль. Они ищут украинских партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, по улицам временно оккупированного города сейчас ходят бойцы Росгвардии. Они ищут участников мариупольского сопротивления, которые подорвали одного из руководителей войск врага Михаила Москвина, когда он находился в собственном автомобиле.
"Так выглядят зачистки в Мариуполе изнутри. Обыски, проверки документов, тотальный контроль. В таких условиях, рискуя ежеминутно, наши мариупольцы собирают данные об оккупантах, их базировании и перемещении", - написал Андрющенко.
Напомним, ранее стало известно, что 27 марта в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.
Позже выяснилось, что целью был "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин.
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