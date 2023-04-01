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В Мариуполе россияне продолжают усиленно патрулировать улицы (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 01 апреля 2023 23:06
В Мариуполе россияне продолжают усиленно патрулировать улицы (видео) Иллюстративное фото: в Мариуполе россияне продолжают усиленно патрулировать улицы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Мариуполе российские оккупанты не прекращают усиленный патруль. Они ищут украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, по улицам временно оккупированного города сейчас ходят бойцы Росгвардии. Они ищут участников мариупольского сопротивления, которые подорвали одного из руководителей войск врага Михаила Москвина, когда он находился в собственном автомобиле.

"Так выглядят зачистки в Мариуполе изнутри. Обыски, проверки документов, тотальный контроль. В таких условиях, рискуя ежеминутно, наши мариупольцы собирают данные об оккупантах, их базировании и перемещении", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что 27 марта в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.

Позже выяснилось, что целью был "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин.

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