В Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога, - Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух. Наразі в місті лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Згідно з повідомленням місцевого спротиву, вибух пролунав близько о 08:49.
"Скло ходуном. Сирени завили. Не літак і не з Азовсталі", - пише Telegram-канал.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Тим часом, як відзначив Андрющенко, російські окупанти посилюють сили ППО в місті. Згідно з його повідомленням, вчора в Маріуполі вперше помітили нові системи ЗРК ТОР-2, які стали доповненням до С-300, БУК й Панцира.
"Судячи за все, операція "Паники нет" триває", - написав радник міського голови.
Фото: в Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни та колаборанти масово тікають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Російської Федерації.
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