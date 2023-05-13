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В Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога, - Андрющенко

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух. Наразі в місті лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Згідно з повідомленням місцевого спротиву, вибух пролунав близько о 08:49.

"Скло ходуном. Сирени завили. Не літак і не з Азовсталі", - пише Telegram-канал.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Тим часом, як відзначив Андрющенко, російські окупанти посилюють сили ППО в місті. Згідно з його повідомленням, вчора в Маріуполі вперше помітили нові системи ЗРК ТОР-2, які стали доповненням до С-300, БУК й Панцира.

"Судячи за все, операція "Паники нет" триває", - написав радник міського голови.

Фото: в Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни та колаборанти масово тікають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Російської Федерації.

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