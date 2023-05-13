В Мариуполе прогремел громкий взрыв, в городе объявлена тревога, - Андрющенко

Согласно сообщению местного сопротивления, взрыв произошел около 08:49.

"Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из Азовстали", - пишет Telegram-канал.

Пока другие подробности не раскрываются.

Между тем, как отметил Андрющенко, российские оккупанты усиливают силы ПВО в городе. Согласно его сообщению, вчера в Мариуполе впервые заметили новые системы ЗРК ТОР-2, ставшие дополнением к С-300, БУК и Панцирю.

"Судя за все, операция "Паники нет" продолжается", - написал советник городского головы.

Фото: в Мариуполе раздался громкий взрыв, в городе раздается тревога (t.me/andriyshTime)