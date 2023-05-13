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В Мариуполе прогремел громкий взрыв, в городе объявлена тревога, - Андрющенко

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В городе звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Согласно сообщению местного сопротивления, взрыв произошел около 08:49.

"Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из Азовстали", - пишет Telegram-канал.

Пока другие подробности не раскрываются.

Между тем, как отметил Андрющенко, российские оккупанты усиливают силы ПВО в городе. Согласно его сообщению, вчера в Мариуполе впервые заметили новые системы ЗРК ТОР-2, ставшие дополнением к С-300, БУК и Панцирю.

"Судя за все, операция "Паники нет" продолжается", - написал советник городского головы.

Фото: в Мариуполе раздался громкий взрыв, в городе раздается тревога (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне и коллаборанты массово бегут из временно оккупированной части Донецкой области на территорию Российской Федерации.

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