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"Паніки немає". На кордоні Донецької області з РФ виникла багатокілометрова черга

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Четвер 11 травня 2023 21:59
"Паніки немає". На кордоні Донецької області з РФ виникла багатокілометрова черга Фото: на кордоні Донецької області з РФ виникла багатокілометрова черга (t.me/andriyshTime)
Автор: Іван Носальський

Росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Андрющенко оприлюднив фото, на якому можна побачити довгу чергу з автомобілів.

&quot;Паніки немає&quot;. На кордоні Донецької області з РФ виникла багатокілометрова чергаФото: черга на кордоні Донецької області з Росією (t.me/andriyshTime)

"Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області", - написав він.

При цьому радник мера додав, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів , що наші бійці в районі Бахмута змусили росіян відступити на 2 км на окремих ділянках.

Також ми писали, що ЗСУ показали відео штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади, яка пізніше провалила оборону ділянок під Бахмутом .

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