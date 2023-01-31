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У Маріуполі пролунали вибухи: росіяни говорять про роботу ППО

Фото: У Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 31 січня, у Маріуполі оголосили повітряну тривогу. У місті прогриміло щонайменше сім вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя", - написав він.

За його словами, відвертий приліт між селами Виноградне та Піонерське. При цьому окупанти повідомляють про активну роботу ППО.

"Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути томною", - написав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Маріуполі доукомплектують підрозділи, оскільки хочуть кинути війська під Вугледар.

Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворог готується до оборони та зосередив в окупованому місті близько 30 тисяч солдатів.

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МаріупольВибухВійна Росії проти України