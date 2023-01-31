В Мариуполе прогремели взрывы: россияне говорят о работе ПВО

"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье", - написал он.

По его словам, прямой прилет между селами Виноградное и Пионерское. При этом оккупанты сообщают об активной работе ПВО.

" Неофициальные паблики пропаганды конечно отчитываются о стандартных "атака БПЛА" и "все цели сбиты". Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть тоскливой", - написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, россияне в оккупированном Мариуполе доукомплектуют подразделения, поскольку хотят бросить войска под Угледар.

Кроме того, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что враг готовится к обороне и сосредоточил в оккупированном городе около 30 тысяч солдат.

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