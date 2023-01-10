Ворог готується до оборони. Мер Маріуполя розповів, скільки окупантів у місті

Російські війська готують тимчасово окупований Маріуполь до оборони. У місті зараз перебуває понад 30 тисяч загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка.

За словами міського голови, місто наповнене не лише будівельниками з РФ, а й кадировцями, бурятами та мобілізованими.

Бойченко зазначив, що зараз відомо про три лінії оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. При цьому він додав, що за лініями оборони ворог будує будинки.

"Під виглядом "відновлення" вони створюють фортифікаційні споруди, які під час настання ЗСУ самі ж підриватимуть і зніматимуть на відео для пропаганди", - розповів мер.

Крім того, за даними Бойченка, через Маріуполь росіяни продовжують перекидати колони зі зброєю та мобілізованими. Вони прямують у бік Донецька та Запоріжжя.