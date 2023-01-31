ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі пролунали вибухи: росіяни говорять про роботу ППО

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 31 січня 2023 22:21
У Маріуполі пролунали вибухи: росіяни говорять про роботу ППО Фото: У Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 31 січня, у Маріуполі оголосили повітряну тривогу. У місті прогриміло щонайменше сім вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя", - написав він.

За його словами, відвертий приліт між селами Виноградне та Піонерське. При цьому окупанти повідомляють про активну роботу ППО.

"Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути томною", - написав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Маріуполі доукомплектують підрозділи, оскільки хочуть кинути війська під Вугледар.

Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворог готується до оборони та зосередив в окупованому місті близько 30 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу