В Мариуполе прогремели взрывы: россияне говорят о работе ПВО
Во вторник вечером, 31 января, в Мариуполе объявили воздушную тревогу. В городе прогремело по меньшей семь взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье", - написал он.
По его словам, прямой прилет между селами Виноградное и Пионерское. При этом оккупанты сообщают об активной работе ПВО.
" Неофициальные паблики пропаганды конечно отчитываются о стандартных "атака БПЛА" и "все цели сбиты". Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть тоскливой", - написал советник мэра Мариуполя.
Напомним, россияне в оккупированном Мариуполе доукомплектуют подразделения, поскольку хотят бросить войска под Угледар.
Кроме того, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что враг готовится к обороне и сосредоточил в оккупированном городе около 30 тысяч солдат.
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