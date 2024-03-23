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У Маріуполі пролунали вибухи

Субота 23 березня 2024 15:47
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У Маріуполі пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Маріуполі було чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вибухи у Маріуполі пролунали вдень суботи, 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Прильот. Північний схід Маріупольского району. Без детонації. Готуйте пакети, росіяни", - написав Андрющенко.

Станом на 15:45 росіяни не повідомляли, чи постраждав хтось в результаті вибуху. Однак варто зауважити, що окупанти відомі своїм приховування про втрати.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. До цього партизани вже розповідали, що уважно відстежують переміщення окупантів у Маріуполі.

До цього повідомлялося, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Нещодавно РБК-Україна писало, що в районі Маріуполя спостерігається певне пожвавлення спрямування на Розівку та Пологи, яке має свої особливості. Зокрема тут росіяни продовжують стягувати живу силу.

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