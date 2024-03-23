ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе раздались взрывы

Суббота 23 марта 2024 15:47
UA EN RU
В Мариуполе раздались взрывы Иллюстративное фото: в Мариуполе слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Взрывы в Мариуполе раздались днем субботы, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне", - написал Андрющенко.

По состоянию на 15:45 россияне не сообщали, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва. Однако стоит заметить, что оккупанты известны своим сокрытием о потерях.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. До этого партизаны уже рассказывали, что внимательно отслеживают перемещение оккупантов в Мариуполе.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Недавно РБК-Украина писала, что в районе Мариуполя наблюдается определенное оживление направления на Розовку и Роды которое имеет свои особенности. В частности, здесь россияне продолжают взимать живую силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными