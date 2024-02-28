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Росіяни пожвавилися на одному з напрямків у районі Маріуполя: у чому особливість

Маріуполь, Середа 28 лютого 2024 08:42
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Росіяни пожвавилися на одному з напрямків у районі Маріуполя: у чому особливість Фото: росіяни пожвавилися на одному з напрямків у районі Маріуполя
Автор: Наталія Гурковська

В районі Маріуполя спостерігається певне пожвавлення напряму на Розівку та Пологи, яке має свої особливості. Зокрема, тут росіяни продовжують стягувати живу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"На узбережжі (Мангушська частина) помічено нове маркування як вантажівок, так і нового виду автотранспорту. Саме маркування нанесено саме як додаткове, переважно на задніх частинах транспорту. В той ж час фіксуємо появу значної кількості автотранспорту типу "баггі" - схожі зовнішньо на "вілліси" Другої світової. Таке враження, що вони для швидкої доставки БК на "нуль", - розповів він.

Крім того, за словами радника мера, в Мангушської частині Маріупольського району окупанти проводять і тренування особового складу.

"До того ані подібних маркувань, ані підрозділів, ані транспорту не фіксувалось. Поки більша частина резервів з майже 50-тисячного контингенту росіян знаходиться в стані статистичного очікування або тренування", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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