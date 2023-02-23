У Маріуполі пролунали нові вибухи

У Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.
Перший вибух було чутно близько 11:02. Окупанти відразу ж повідомили про роботу системи ППО, проте, за даними Андрющенка, у місті прогриміло щонайменше три вибухи.
"Два точно потрапили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходяться по базах оккупантів", - написав він.
Крім того він розповів, що після вибухів російські війська підняли в небо авіацію.
Тим часом влада Маріуполя пишуть, що є висока ймовірність влучення по позиціях ворога, оскільки небо над містом чисте, слідів роботи ППО – немає.
Нагадаємо, раніше ЗСУ атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.
Також про вибухи в місті повідомлялося вчора вдень та ввечері. Деякі з них пролунали в районі заводу ім. Ілліча.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.