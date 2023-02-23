У Маріуполі пролунали нові вибухи

Перший вибух було чутно близько 11:02. Окупанти відразу ж повідомили про роботу системи ППО, проте, за даними Андрющенка, у місті прогриміло щонайменше три вибухи.

"Два точно потрапили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходяться по базах оккупантів", - написав він.

Крім того він розповів, що після вибухів російські війська підняли в небо авіацію.

Тим часом влада Маріуполя пишуть, що є висока ймовірність влучення по позиціях ворога, оскільки небо над містом чисте, слідів роботи ППО – немає.