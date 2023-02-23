В Мариуполе прогремели новые взрывы

В Мариуполе утром 23 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, есть попадания на территории комбината имени Ильича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

Первый взрыв был слышен около 11:02. Оккупанты сразу же сообщили о работе системы ПВО, однако, по данным Андрющенко, в городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

"Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходятся по базам окупантов", - написал он.

Кроме того, он рассказал, что после взрывов российские войска подняли в небо авиацию.

Тем временем власти Мариуполя пишут, что есть высокая вероятность попадания по позициям врага, поскольку небо над городом чистое, следов работы ПВО - нет.