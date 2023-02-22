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В Мариуполе прозвучали громкие взрывы

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Мариуполь, Среда 22 февраля 2023 23:18
В Мариуполе прозвучали громкие взрывы Фото: в Мариуполе прозвучали громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня вечером, 22 февраля, прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе бассейна Нептун и завода им. Ильича", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.

Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

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